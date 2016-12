foto Ansa

16:48

- Soltanto prove orali agli esami di Stato (Terza media e maturità) per gli studenti dei comuni colpiti dal sisma in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal ministro Profumo. Il provvedimento dispone inoltre che nelle aree interessate e per le quali i sindaci abbiano disposto la chiusura dele scuole, l'anno scolastico sia comunque valido anche se non è stato raggiunto il tetto dei 200 giorni.