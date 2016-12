foto Lettori Tgcom Correlati Tutto sul terremoto in Emilia 12:54 - Eseguire tutte le operazioni necessarie per la messa in sicurezza degli edifici. Era questo l'obiettivo della comunicazione fatta ieri dalla commissione Grandi rischi: esortare a fare quanto serve per raggiungere questo scopo. A sottolinearlo è stato Luciano Maiani, il presidente della stessa commissione. - Eseguire tutte le operazioni necessarie per la messa in sicurezza degli edifici. Era questo l'obiettivo della comunicazione fatta ieri dalla commissione Grandi rischi: esortare a fare quanto serve per raggiungere questo scopo. A sottolinearlo è stato Luciano Maiani, il presidente della stessa commissione.

Il riferimento è in particolare al crollo dei capannoni per i terremoti che hanno devastato molti paesi in Emilia. Secondo Maiani "è importante che non cali l'allerta". D'altro canto, "mi sembra che si stia andando nella direzione giusta", aggiunge commentando gli stanziamenti decisi dal governo e l'operato della Protezione civile.



"Non abbiamo metodi per prevedere i terremoti"

"Non abbiamo metodi per prevedere i terremoti - ha detto ancora Maiani all'indomani della comunicazione della Commissione sui sismi -. I terremoti in Emilia potrebbero fermarsi qui e decrescere, ma un rischio di ripresa c'è e in caso di ripresa non si può escludere che altri terremoti possano avvenire altrove".



L'avvertimento: possibile nuova forte scossa tra Ferrara e Finale"

"Nel caso di una ripresa dell'attività sismica nell'area già interessata dalla sequenza in corso, è significativa la probabilità che si attivi il segmento compreso tra Finale Emilia e Ferrara con eventi paragonabili ai maggiori eventi registrati nella sequenza". Erano questo parole di un comunicato della commissione Grandi rischi che avevano scatenato la paura e poi le polemiche.



La Commissione Grandi Rischi - Settore Rischio Sismico si è riunita in tre occasioni nel 2012, si legge nel comunicato, "per analizzare le problematiche della pericolosità e rischio sismico nell'area della Pianura Padana, con l'audizione dei maggiori esperti nazionali. Le analisi e conclusioni della Commissione sull'analisi della sequenza in corso in Emilia e sulla sua possibile evoluzione sono state inviate il 7 giugno al Capo del Dipartimento di Protezione Civile".