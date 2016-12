- Una bomba azionata a distanza, con il telaio di una bicicletta completamente imbottito di bulloni. Il 24 febbraio 2008 Cosimo Parato, imprenditore agricolo, stava per salire in auto quando venne investito dall'esplosione. Ebbe il torace e l'addome dilaniato. Quando si risvegliò dal coma fece il nome della persona a cui doveva dei soldi: Giovanni Vantaggiato. Il delitto ufficialmente rimase senza un colpevole ma sono davvero tanti, cominciando dalla dinamica e dal movente, gli elementi che fanno pensare al killer di Brindisi.

In un intervista al Corriere della Sera Parato, oggi sotto dialisi perché privo dell'intestino, ricostruisce la giornata che gli ha cambiato la vita. Il suo debito con Vantaggiato era consistente: 700mila litri di carburante per 343mila euro, pagati con assegni scoperti. Ma non abbastanza per avere la vita devastata. "Dal giorno dell'attentato alla scuola non pensiamo ad altro - dice la moglie di Parato - se avessero preso subito chi ha ridotto così mio marito forse Melissa sarebbe ancora viva".

Qualche tempo dopo l'esplosione della bicicletta Parato rimase vittima di un altro incidente dai contorni poco chiari: la sua Audi A6 si incendiò mentre era alla guida. Entrambi i delitti sono rimasti senza un colpevole ma, oltre alla testimonianza diretta di Parato, sono davvero molti i segnali che fanno pensare alla mano di Vantaggiato. La società di Vantaggiato subì un contraccolpo notevole dopo la truffa e Parato, il 19 aprile 2012, venne condannato a due anni di reclusione.



Il retroscena

Ma c'è di più. Parato e Vantaggiato qualche giorno prima dell'attentato si trovarono faccia a faccia. La vittima ricorda infatti di aver sorpreso Vantaggiato mentre si aggirava nell'atrio di casa sua. Senza un motivo valido. Visti i precedenti, Parato chiese il perché di una simile presenza senza però ottenere un'adeguata risposta. Lo stesso Parato ricorda di aver fatto subito il nome di Vantaggiato come possibile autore dell'attentato in località Torre Susanna. Per gli inquirenti però non c'erano elementi per procedere a suo carico

Il libro di Vantaggiato

Intanto si scopre che sul comodino Vantaggiato teneva il libro dello scrittore brasiliano Paulo Coelho "Manuale del guerriero della luce". Tra le pagine alcune frasi sottolineate: "Un guerriero della luce non rimanda le sue decisioni. Egli riflette a lungo prima di agire. Considera il proprio addestramento, la propria responsabilità e il proprio dovere di maestro...Tuttavia nel momento in cui il guerriero della luce prende una decisione, il guerriero agisce: non ha più alcun dubbio su ciò che ha scelto né cambia rotta... Un guerriero della luce, quando comincia, va fino alla fine."

Sulla pagina una nota scritta da vantaggiato. "Agire subito!!!". Gli investigatori hanno sequestrato il libro ritenendo che potrebbe aiutare a ricostruire personalità e movente dell'attentatore. Sequestrato anche un manuale di chimica.