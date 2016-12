foto Ansa

00:01

- "Le valutazioni della Commissione Grandi Rischi ci impongono di mantenere alta l'attenzione e di accelerare le verifiche dello stato degli edifici e la loro messa in sicurezza affinché siano in grado di rispondere alle caratteristiche sismiche". Lo scrive la Protezione civile in un comunicato sul terremoto in Emilia. "Ancora una volta - si legge - è necessario l'estremo impegno di tutto il Servizio Nazionale di Protezione civile".