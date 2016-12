foto Tgcom24 Correlati Esclusiva Tgcom24, le voci della Concordia 17:11 - Ancora Concordia, ancora quegli attimi infernali: Tgcom24 trasmette integralmente i dialoghi registrati dalla scatola nera della Costa, al momento dell’impatto. Il comandante Francesco Schettino, dopo aver essersi accertato della distanza minima dalla costa, prende il comando. Cinque minuti dopo, l’urto nei pressi dell’isola del Giglio.

A quel punto, Schettino parla con l’unità di crisi di Costa Crociere: “Ci stanno due compartimenti allagati… non andiamo a fondo, non ci andiamo. Tra poco darò fondo all’ancora e ci mettiamo qua, poi bisognerà chiamare qualche rimorchiatore. Eh, lo so. Lo so, è colpa mia”.



Dopo l’ancoraggio, prima delle 23, viene dato l’abbandono nave. “Facciamo l’abbandono?” chiede qualcuno. “Aspetta un attimo, fammi vedere una cosa”, risponde Schettino. “Diamo fondo a quest’ancora per favore. Abbandoniamo a dritta, dai!”. “Oh, lo vogliamo dare questo abbandono nave?”.



“Diamo questo abbandono nave, dai, fai questo annuncio. No, più che ‘abbandonare la nave’ tu dici ‘mettiamo i passeggeri a terra”, esclama infine Schettino.