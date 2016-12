foto Ap/Lapresse

19:19

- Lo stato di emergenza per il terremoto in Emilia Romagna, dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio e previsto fino al 21 luglio, è prorogato al 31 maggio 2013. Lo prevede il decreto relativo agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma e firmato ieri dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.