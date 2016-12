Meteo, in arrivo un'ondata di caldo africano

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

L'alta pressione nordafricana si rinforza sull'Italia portando una breve ondata di caldo al Centrosud, dove tra oggi e sabato le temperature potranno superare i 30 gradi, con punte vicine ai 35 gradi in Sardegna. Il Nord sarà attraversato da più nuvole, con qualche pioggia o temporale specie sulle Alpi, ma sabato anche fino in pianura.

Prevalenza di bel tempo in Emilia Romagna e al Centrosud, con un po' più di nubi in Toscana. Maggiore presenza di nuvole nel resto del Nord, specialmente a ridosso delle Alpi e nelle zone pedemontane, dove non mancherà qualche pioggia o rovescio a carattere intermittente.



I venti di Scirocco determinano un aumento delle temperature, con massime nel pomeriggio comprese tra 25 e 32 gradi.