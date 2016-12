Sodano: "I cardinali non sono divisi"

- "L'insinuazione di manovre varie mi ha meravigliato, perché diversità di opinione non significa divisione". Lo afferma il cardinale Angelo Sodano, decano del Sacro Collegio, a proposito delle voci ricorrenti sulla stampa circa l'esistenza di divisioni fra i cardinali. A volte sul Vaticano "dall'informazione si passa alla deformazione delle notizie" ha detto l'ex segretario di Stato.

“Quante volte ho votato in riunioni di cardinali”, ha detto ancora Sodano, “senza mai stupirmi che un confratello votasse a favore e l’altro contro. Amici eravamo e amici rimanevamo”, ha spiegato l’alto prelato.

"Come è noto”, ha ricordato il cardinale Sodano, “oggi i cardinali sono 209. E lo stesso accade nelle riunioni di quelli preposti ai dicasteri di Curia o comunque residenti a Roma: qui in tutto siamo 75".

“E' quindi ben comprensibile", ha affermato il porporato, “che fra personalità diverse, diverse per nazionalità, per cultura, per sensibilità sociale, esistano giudizi differenti sui vari metodi di lavoro".

Il cardinale ha parlato anche di Tarcisio Bertone, al centro delle vicende che stanno scuotendo il Vaticano nelle ultime settimane. "Sono lieto di collaborare, in ciò che ancora posso, con il mio successore, il cardinale Tarcisio Bertone, al quale mi legano un'antica familiarità e un comune spirito di servizio al Romano Pontefice", ha detto ancora Sodano.

"Tutti noi cardinali di Curia cerchiamo di costituire un 'cenacolo apostolico', riunito intorno al successore di Pietro, senza meravigliarci delle difficoltà del momento".