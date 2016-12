La diocesi di Alghero si dissocia dall'intervento di Don Tonino, salito sul palco con Beppe Grillo

"Non conosciamo e non vogliamo giudicare le motivazioni dell'intervento di Padre Tonino Manca, sacerdote nella comunità dei padri Mercedari di Alghero, quando, il 2 giugno, ha deciso di salire sul palco dove Beppe Grillo teneva il suo comizio. Non le conosciamo e non le vogliamo conoscere. Quello che però ci teniamo a precisare, anche di fronte all'ondata di commenti e di filmati che ha invaso giornali e internet, è presto detto: il suo intervento è stato fuori luogo".

Questo si legge nella lettera pubblicata sul blog del leader del movimento 5 stelle inviata dalla diocesi a cui appartiene Don Tonino Manca. Il sacerdote, durante il comizio di Beppe Grillo, improvvisamente era salito sul palco e aveva interrotto il discorso del comico. La motivazione: Grillo aveva iniziato il suo intervento troppo presto disturbando i fedeli che stavano assistendo alla messa.

La diocesi si è dissociata dall'azione di Padre Tonino è ha concluso la lettera con queste parole: "ha scelto autonomamente e senza nessun tipo di autorizzazione di essere protagonista del dialogo di Grillo. Diciamolo: ha rappresentato solo se stesso. Non certo la sua comunità, non certamente la diocesi e il suo Vescovo. Anzi, proprio la diocesi ci tiene a riaffermare che questo tipo di protagonismo è ben lontano da quello che ritiene fondamentale per i suoi sacerdoti. Assumere uno stile umano ed ecclesiale che metta al centro il Vangelo, nel rispetto delle legittime autonomie di funzione e di servizio. Questo conta e nient'altro. E vale per chiunque e in qualsiasi circostanza, indipendentemente dell'eventuale interlocutore politico. Un microfono, un palco e una piazza sono necessari anche agli uomini di §Chiesa, ma solo quando annunciano una Parola. Quella di Dio".



