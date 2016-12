Se 100 ghisa vanno a Masterchef

- Forse i più ambiziosi avranno sognato di finire in tv, magari al tg della sera. Certo non avrebbero mai pensato di finire sul piccolo schermo come assaggiatori ufficiali, giudici di Masterchef, il talent show di cucina più famoso al mondo. È quello che è successo a un centinaio di ghisa in turno dalle 7 alle 13,45 che ieri hanno ricevuto l'ordine di presentarsi in divisa in piazza Sempione per le riprese televisive.

Alla fine del loro servizio tutti seduti ai tavoli ad aspettare le prelibatezze cucinate dai concorrenti. Il fatto è che per il prolungamento del servizio è sempre necessaria la concertazione sindacale che, stando a quanto riferisce Il Giornale, non c'è stata. Ma la vera polemica che ha suscitato questa ospitata collettiva è un'altra: chi paga gli straordinari? Le riprese sono durate dalle 13.45 alle 18 che per tutti gli agenti presenti fanno 400 ore extra. Moltiplicate per 15 euro lorde portano la cifra a 6mila euro che si dovrà accolare Palazzo Marino.

In generale gli straordinari delle forze dell'ordine che compaiono in tv sono a carico del committente (30 euro all'ora). Ma questa volta si tratta di servizio ordinario e non per privati. Certo è un modo per promuovere l'immagine della città in mondovisione, ma c'è chi non ci sta. "Non mi sembra un servizio alla cittadinanza", ha detto Orfeo Mastantuono delegato sindacale Csa. "È uno schiaffo alla gravissima carenza di organico". Ma a chi non interesssano le polemiche resta in attesa della messa in onda della puntata per vedere i vigili mangioni. E dovrà aspettare fino a novembre.