foto LaPresse Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 07:10 - L'estate inizia davvero a farsi sentire. L'alta pressione nordafricana si spingerà nei prossimi giorni sull'Italia portando una breve ondata di caldo al Centrosud, dove tra domani e sabato le temperature potranno superare i 30 gradi, con punte di 35-36 gradi in Sardegna. Al Nord, invece, torneranno nuvole e pioggia, con qualche temporale specie sulle Alpi. - L'estate inizia davvero a farsi sentire. L'alta pressione nordafricana si spingerà nei prossimi giorni sull'Italia portando una breve ondata di caldo al Centrosud, dove tra domani e sabato le temperature potranno superare i 30 gradi, con punte di 35-36 gradi in Sardegna. Al Nord, invece, torneranno nuvole e pioggia, con qualche temporale specie sulle Alpi.

La situazione più critica sul settore centro-orientale delle Alpi. Passaggi nuvolosi anche nel resto del Nord, ma con ampie schiarite in Valpadana; possibili piogge anche in Liguria. Bel tempo nel resto dell'Italia. Temperature in aumento al Centrosud, in lieve calo al Nord.