Svelati i contatti del Corvo in Italia e Vaticano

Si scopre così che Gabriele era un maggiordomo sui generis, molto loquace e con la singolare abitudine, per uno nella sua posizione, di fare fotocopie. Gabriele ha detto di aver cominciato a copiare i documenti dopo la morte di Giovanni Paolo II. Tra i documenti trafugati trovati in casa sua molte carte gestite dal segretario personale del Papa monsignor Georg Gänswein. L'ex cameriere rischi, a seconda dei reati contestati, che vanno dal furto aggravato ad associazione a delinquere fino a rivelazione di segreto politico, da uno a otto anni di carcere.

Ma come gestiva i rapporti con i suoi contatti? Gabriele si incontrava con i suoi contatti anche nel bar all'esterno del Vaticano. Vengono riferiti rapporti di amicizia con ufficilai della Segreteria di Stato e anche con un paio di cardinali di primissimo piano nella Curia romana. Erano queste le persone a cui Gabriele confidava tutto quello che accadeva all'interno delle stanze di Benedetto XVI.

Ad oggi Paolo Gabriele resta l'unico accusato e qualcuno no nesclude che possa essere graziato dal Pontefice (che la può concedere in ogni momento del procedimento). In ogni caso il maggiordomo non potrà più tornare a lavorare nelle stanze del Papa. Sarà licenziato e, come era stato anticipato sul nostro blog Stanze Vaticane e confermato ieri, potrebbe attendere il processo in Italia in una sorta di confino.

Sulla vicenda è intervenuto anche il premier Mario Monti in un'intervista a Famiglia Cristiana. "Sono addolorato", ha commentato. "Penso al dolore che questo ha provocato alla persona e nel cuore del Santo Padre".