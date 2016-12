Censis: sanità negata per 9 milioni di italiani

- Sanità negata. Più di 9 milioni di italiani non hanno potuto accedere a prestazioni sanitarie di cui avevano bisogno per ragioni economiche. Di loro, ben 2,4 milioni sono anziani, 5 milioni sono coppie con figli, 4 milioni risiedono nel Mezzogiorno. E' il quadro tracciato da una ricerca Censis, promossa in collaborazione con Munich Re e presentata oggi al "Welfare Day" a Roma. Donne, anziani e famiglie, quindi, si trovano a dover rinunciare alle cure mediche, perché non hanno abbastanza soldi per pagarle. Un quadro che lascia poco spazio all'ottimismo.

Nell’indagine si legge che, secondo il 37,1% degli italiani il servizio sanitario è peggiorato, con un balzo in avanti di 10 punti percentuali rispetto al 2009. Il peggioramento derivererebbe anche dai progressivi tagli al Ssn che abbassano la qualità delle prestazioni e generano iniquità. Nel 2015 è previsto un gap di circa 17 miliardi di euro tra le esigenze di finanziamento e le risorse effettivamente disponibili. Per questo, spiega il Censis, è prioritario trovare nuove risorse aggiuntive per impedire che meno spesa pubblica significhi più spesa privata e meno sanità per chi non può pagare. Il risultato è che il 77% degli italiani che pagano di tasca propria (e soprattutto che possono pagare) e ricorrono al privato, lo fa a causa della lunghezza delle liste d'attesa.

11 mln assistiti da fonti integrativi

Dall’indagine emerge che, tra i vari Fondi integrativi esistenti, sono i Fondi aziendali a garantire una maggiore copertura alle famiglie degli iscritti (inclusi i più vulnerabili, minori e anziani), rispetto ai fondi nazionali. Le persone assistite dai fondi integrativi, in particolare, sono oltre 11 milioni. In oltre il 55% dei casi gli importi stanziati dai fondi sono andati in prestazioni sostitutive al servizio pubblico come il ricovero ospedaliero o il day hospital.

In caduta la spesa pubblica

Non è finita qui. La spesa pubblica frena, mentre esplode la spesa privata, che è salita del 25,5 per cento negli ultimi dieci anni. Piani di rientro e spending review hanno determinato – secondo l'analisi - un crollo del ritmo di crescita della spesa per la sanità.