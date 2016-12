foto Ansa

14:40

- Paolo Gabriele, l'aiutante di camera di Benedetto XVI arrestato per il furto di documenti riservati, è stato interrogato oggi in Vaticano dal giudice istruttore Piero Antonio Bonnet, alla presenza dei difensori Carlo Fusco e Cristiana Arrù. La Santa Sede, intanto, smentisce che nell'ambito delle indagini siano state chieste rogatorie internazionali. "Non sono né partite, né sono state fatte", ha precisato padre Federico Lombardi.