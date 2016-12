Il caso: rischio tasse sugli aiuti ai terremotati

- Problemi di import-export. Ed ecco che anche gli aiuti agli sfollati dell'Emilia rischiano di essere tassati. È quello che sta per succedere alle mille tende in arrivo da Francia e Inghilterra dirette nelle zone terremotate. Dietro agli aiuti c'è la ShelterBox, organizzazione umanitaria legata al Rotary Club che invia nei paesi colpiti da crisi umanitarie scatole contenenti il materiale per montare una tenda da campo.

Mai prima d'ora le "scatole della solidarietà" erano state spedite in Italia. E mai gli organizzatori avevano fatto i conti con la burocrazia nostrana. Per le tende spedite in Africa e Asia tutto è sempre filato liscio. Ma in Italia le tende sono considerate prodotti importati e devono sosttostare al regime del 21% di iva: il costo di mille tende si aggira sui 750mila euro e la cifra da pagare per l'organizzazione sarebbe di 96mila euro.

E dire che una legge italiana prevede che in condizioni di disastri ambientali l'import dall'estero di materiale umanitario sia esentasse. "Ci stiamo appellando a una legge dello stato", ha detto a Tgcom24 Giorgio Vannucci, responsabile ShelterBox Nord Italia. "Ma manca la firma dell'autorità doganale di Bologna, dove arriveranno i camion pieni di tende. Certo non possiamo aspettare i tempi della burocrazia. Le prime 500 scatole sono partite da Grenoble e le aspettiamo in Emilia nel tardo pomeriggio. Per ora ho detto ai miei di non pagare la somma. E il responsabile della Croce Rossa Emilia mi ha garantito che, se ci fossero problemi, pagheranno loro. Ora aspettiamo l'esito della dogana".

È la prima volta che ShelterBox interviene in un paese dove c'è la Protezione Civile che si è già attivata con la realizzazione di tendopoli. "Il nostro intervento vuole essere complementare a quello della Protezione Civile", continua Vannucci. "Posizioneremo le tende nei piccoli villaggi dove le poche case presenti sono state colpite in modo lieve dal sisma e presentano solo crepe. Lì la gente non vuole trasferirsi nelle tendopoli perchè la casa potrebbe essere dichiarata agibile da un giorno all'altro".

"È una situazione assurda, non c'è nulla da aggiungere", commenta amareggiato a Tgcom24 Giovanni Arimondo, alpino e rotariano. "Noi ci stiamo impegnando per fare solidarietà. Chiedere l'iva sugli aiuti è come chiedere di pagare le tasse a Madre Teresa di Calcutta".