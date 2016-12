Finmeccanica, perquisita l'abitazione di Gotti Tedeschi. La procura: "Non è indagato"

foto LaPresse Correlati Ior, il Vaticano caccia Gotti Tedeschi 10:44 - L'abitazione dell'ex presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi è stata perquisita su disposizione della Procura di Napoli. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'inchiesta su Finmeccanica. Gotti Tedeschi non è indagato, e la perquisizione non è legata all'attività da lui svolta allo Ior. - L'abitazione dell'ex presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi è stata perquisita su disposizione della Procura di Napoli. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'inchiesta su Finmeccanica. Gotti Tedeschi non è indagato, e la perquisizione non è legata all'attività da lui svolta allo Ior.

La perquisizione, eseguita dai carabinieri del Noe di Roma, si inserisce nel filone di inchiesta aperto dalla Procura di Napoli sugli appalti di Finmeccanica. L' indagine - coordinata dal Procuratore aggiunto Francesco Greco e condotta dai pm Francesco Curcio, Vincenzo Piscitelli ed Henry John Woodcock, punta in particolare ad accertare presunti casi di corruzione internazionale, ovvero il pagamento di tangenti per vendite da parte aziende del gruppo Finmeccanica. Al momento non si conosce il motivo che ha indotto gli inquirenti a disporre la perquisizione nell'abitazione di Gotti Tedeschi.