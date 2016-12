Pierre Dukan: “La mia dieta non fa male”

Osannato dai seguaci delle quattro fasi, ripudiato dai colleghi medici e osteggiato da case farmaceutiche e sostenitori della dieta mediterranea, l'ex Dottor Dukan è forte dell'appoggio di personaggi famosi (come Kate Middleton, appunto) e del presidente francese Hollande. Come spiega lui stesso in un'intervista a Repubblica, "la verità è che sono gelosi: l'ultimo pretesto per attaccarmi è stato il libro nel quale propongo centoventi misure per lottare contro l'obesità". Tra le sue proposte c'è quella di invogliare gli adolescenti che non sono ingrassati tramite un premio alla maturità e di insegnare una "educazione alimentare" come si insegnano l'educazione fisica e sessuale.

L'Ordine dei medici francesi lo ha accusato di aver violato il codice deontologico in diversi modi: "Uno psichiatra mi ha denunciato perché le mie diete provocano un trauma psicologico perché vietano i cioccolatini". Tant'è che Monsieur Dukan ha chiesto e ottenuto di essere tolto dall'albo di quello che definisce un "organismo corporativo che non riconosce la libertà di espressione".

Sulle pagine di Repubblica, Dukan risponde a chi lo accusa di sostenere un'alimentazione sbilanciata: "Gli eschimesi mangiano verdure solo sei mesi all'anno e nelle tribù masai non ne consumano mai. La fase d'attacco (in cui sono permesse solo proteine ndr) dura solo 4 o 5 giorni, nelle fasi successive le verdure e gli altri alimenti vengono reintegrati".

Al posto di diminuire semplicemente le porzioni, quindi, la dieta soddisfa le donne e gli uomini che vogliono ottenere risultati immediati: "Il mio programma non viene vissuto come una punizione, ma come una ricompensa, grazie ai cento alimenti da mangiare a volontà".

L'agenzia di sicurezza sanitaria francese (Anses) sostiene che la Dukan rischia di causare disturbi ai reni, alta pressione, malattie cardiovascolari, e persino il cancro: "Lo studio dimentica un dato fondamentale: l'obesità rappresenta il primo fattore di rischio cardiovascolare, infarto, diabete, alta pressione e cancro. Il semplice fatto di dimagrire riduce questi rischi".

Ma questa apologia della magrezza non rischia di essere pericolosa? Secondo Dukan, le donne patiscono una mancanza di fiducia e stima in se stesse: "sono convinte che dimagrire cambierà la loro vita. Niente può fermarle". E aggiunge: "L'anoressia è un disturbo psichiatrico non collegato direttamente all'alimentazione. Per le giovani che trovano una vera ragione di vita nel dimagrire non è la dieta ad essere pericolosa, ma il fatto di fallire".