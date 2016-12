foto Da video

18:25

- Alla notizia della scelta di fare una discarica a Pian dell'Olmo per la raccolta dei rifiuti di Roma, i cittadini di Riano, che erano in presidio da domenica sera, si sono riversati in strada e l'hanno bloccata. Lo annuncia il sindaco di Riano, Italo Arcuri. Secondo il primo cittadino del comune romano il gruppo, al momento composto da 500 persone, avrebbe bloccato la Tiberina al km 7,5 all'altezza di Pian dell'Olmo.