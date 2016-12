foto Ansa Correlati Tutto sul calcioscommesse 17:36 - Vanno ai domiciliari Stefano Mauri e Omar Milanetto. Lo ha deciso il gip di Cremona, secondo cui la versione del laziale della scheda telefonica per scommettere su partite di basket è "poco plausibile", ma non c'è alcun "divieto che impedisce a un calciatore di scommettere in altri sport". Scarcerato, disponendo dei domiciliari, anche l'ex portiere del Bellinzona Gritti mentre per l'ex calciatore Ivan Tisci è stato disposto l'obbligo di firma. - Vanno ai domiciliari Stefano Mauri e Omar Milanetto. Lo ha deciso il gip di Cremona, secondo cui la versione del laziale della scheda telefonica per scommettere su partite di basket è "poco plausibile", ma non c'è alcun "divieto che impedisce a un calciatore di scommettere in altri sport". Scarcerato, disponendo dei domiciliari, anche l'ex portiere del Bellinzona Gritti mentre per l'ex calciatore Ivan Tisci è stato disposto l'obbligo di firma.

Il gip di Cremona Guido Salvini, nel disporre i domiciliari per Milanetto, ha spiegato che sul derby "Genoa-Sampdoria, pur non oggetto di contestazione, e sul ruolo in tale contesto di Milanetto e di altri giocatori, si sono allungate pesanti ombre". Secondo il gip, il fatto che Milanetto, considerato il suo orario di arrivo 15 maggio 2011 all'albergo di Milano, non potesse aver partecipato ad un summit con alcuni 'zingari', è un argomento che, segnalato dalla difesa, dovrà essere preso in considerazione.



Questo, tuttavia, "non annulla la complessiva gravità indiziaria a carico del giocatore anche tenendo conto che sul derby della settimana precedente (quindi dello scorso campionato, ndr), Genoa-Sampdoria, pur non oggetto di contestazione, e sul ruolo in tale contesto di Milanetto e di altri giocatori si sono allungate pesanti ombre".