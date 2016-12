foto Tgcom24

15:20

- Dopo tutte le scosse che da giorni fanno tremare la terra in diverse province dell'Emilia, quella torre era pericolante. E così il campanile della chiesa di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, è stato fatto cadere con delle cariche di esplosivo per evitare che un eventuale crollo inaspettato provocasse danni ben peggiori. L'operazione è stata ripresa in esclusiva da Tgcom24.