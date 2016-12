Maltempo, forti piogge nel Nord Italia

foto LaPresse Correlati La situazione sull'Emilia

L'intensa perturbazione arrivata ieri sera, attraverserà nel corso della giornata l'Italia portando rovesci e temporali, anche di forte intensità, su gran parte del Centronord e alcune zone del Sud. Tra martedì e giovedì invece prevalenza di tempo bello grazie al ritorno sull'Italia dell'alta pressione.

Quindi oggi nuvole su gran parte del Paese: al mattino rovesci e temporali su Liguria, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio e Nord Sardegna; al pomeriggio ancora piogge, anche a carattere di temporale, su Triveneto, Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Gargano, Campania e Sicilia Settentrionale. Temperature massime in calo quasi dappertutto. Ventoso in quasi tutta Italia.



Martedì ancora nuvoloso sulle estreme regioni meridionali, con qualche acquazzone sulla Calabria. In generale bello nel resto d’Italia nonostante la formazione di un po’ di nuvole e di qualche temporale sui rilievi della Penisola nelle ore centrali del giorno. Temperature in rialzo.