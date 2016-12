Papa: "Famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, la Chiesa sostiene i separati"

foto Ansa Correlati La giornata del 3 giugno ora dopo ora 16:40 - La famiglia è quella "fondata sul matrimonio tra l'uomo e la donna" e difenderla significa fare il bene di tutta la società. Per proteggerla bisogna anche evitarle gli shock di un'economia selvaggia in cui prevale la "logica unilaterale" del "massimo profitto", che accresce disuguaglianze e degrado sociale, mentre vanno "armonizzati" i tempi del lavoro, della famiglia e della festa, perché solo così si costruisce una "società dal volto umano". - La famiglia è quella "fondata sul" e difenderla significa fare il bene di tutta la società. Per proteggerla bisogna anche evitarle gli shock di un'economia selvaggia in cui prevale la "logica unilaterale" del "massimo profitto", che accresce disuguaglianze e degrado sociale, mentre vanno "i tempi del lavoro, della famiglia e della festa, perché solo così si costruisce una "società dal volto umano".

E' stata una sorta di "breve trattato pastorale, molto sentito, sui valori della famiglia" - così l'ha definita il portavoce vaticano padre Federico Lombardi - l'omelia di Benedetto XVI davanti a più di un milione di fedeli al Parco di Bresso, nella messa che ha chiuso il settimo Incontro mondiale delle Famiglie.



Una messa cui ha assistito anche il premier Mario Monti (che al termine ha brevemente salutato il Pontefice), insieme agli altri ministri Lorenzo Ornaghi, Andrea Riccardi, Renato Balduzzi, altri politici come Umberto Bossi, Rosy Bindi, Maurizio Lupi, le autorità locali Giuliano Pisapia, Roberto Formigoni, Guido Podestà, esponenti del mondo del lavoro come il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, il segretario della Cisl Raffaele Bonanni. E nella quale il Papa non ha mancato di pronunciare nuove parole di "sostegno" e "accoglienza" verso i fedeli separati, divorziati, risposati.



La famiglia non può essere che quella "fondata sul matrimonio tra l'uomo e la donna": "Dio ha creato l'essere umano maschio e femmina, con pari dignità, ma anche con proprie e complementari caratteristiche" perché, ha detto Ratzinger, "i due fossero dono l'uno per l'altro, si valorizzassero reciprocamente e realizzassero una comunità di amore e di vita". Nel matrimonio gli sposi si donano "la vita intera", e il loro amore è "fecondo" - oltre che per loro stessi che fanno il bene l'uno dell'altro - ''nella procreazione, generosa e responsabile, dei figli, nella cura premurosa per essi e nell'educazione attenta e sapiente", e anche "per la società percé il vissuto familiare è la prima e insostituibile scuola delle virtù sociali".



Queste sono "il rispetto delle persone, la gratuità, la fiducia, la responsabilità, la solidarietà, la cooperazione". I valori positivi della famiglia, per Benedetto XVI, vanno difesi anche dall'attuale prevalenza di "una concezione utilitaristica del lavoro, della produzione e del mercato": "non è la logica unilaterale dell'utile proprio e del massimo profitto quella che può concorrere ad uno sviluppo armonico, al bene della famiglia e ad edificare una società più giusta, perché - ha sottolineato Ratzinger con parole fortemente ammonitrici - porta con sé concorrenza esasperata, forti disuguaglianze, degrado dell'ambiente, corsa ai consumi, disagio nelle famiglie". Anzi, la "mentalità utilitarista" corrode anche i rapporti interpersonali e familiari, riducendoli a "convergenze precarie di interessi individuali e minando la solidità del tessuto sociale".



Benedetto XVI è tornato anche sul tema, toccato già nella veglia con le famiglie, dei fedeli divorziati e risposati, la cui "sofferenza" per la ''dolorosa rinuncia'' ai sacramenti aveva definito ieri "un dono per la Chiesa". A quanti "sono segnati da esperienze dolorose di fallimento e di separazione" oggi ha detto che "il Papa e la Chiesa vi sostengono nella vostra fatica", incoraggiandoli "a rimanere uniti alle vostre comunità" e auspicando "che le diocesi realizzino adeguate iniziative di accoglienza e vicinanza". Ma nel cuore del Papa c'è anche il fatto che la società e la politica devono "armonizzare i tempi del lavoro e le esigenze della famiglia, la professione e la maternità, il lavoro e la festa", temi portanti di questa kermesse milanese. "Privilegiate sempre la logica dell'essere rispetto a quella dell'avere - è stato il richiamo del Pontefice -: la prima costruisce, la seconda finisce per distruggere".



Poi è arrivata la sferzata alla politica, "davanti alla crisi economica dovrebbe crecere il senso di responsabilità in tutti i partiti - ha ribadito -. Che non promettano cose che non possono realizzare, che non cerchino solo voti per sé ma siano al servizio. E si capisca che la politica è responsabilità morale davanti a Dio e agli uomini".