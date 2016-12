foto Meteo.it 12:04 - Oggi avremo un'altra giornata con sole al Centrosud e in Emilia, cielo nuvoloso al Nord. La parte più avanzata della perturbazione che si sta avvicinando porterà infatti nella giornata odierna molte nuvole al Nord, ma con pochi temporali. Nella notte piogge su quasi tutto il Nord, in Toscana e Sardegna. Domani invece, con il passaggio del nucleo della perturbazione, pioverà in gran parte del Paese. - Oggi avremo un'altra giornata con sole al Centrosud e in Emilia, cielo nuvoloso al Nord. La parte più avanzata della perturbazione che si sta avvicinando porterà infatti nella giornata odierna molte nuvole al Nord, ma con pochi temporali. Nella notte piogge su quasi tutto il Nord, in Toscana e Sardegna. Domani invece, con il passaggio del nucleo della perturbazione, pioverà in gran parte del Paese.

Quindi oggi al mattino prevalenza di tempo bello in Emilia, Romagna, Centrosud e Isole; nuvole invece sul resto del Nord, ma con poche piogge solo su Alpi Orientali e Liguria. Nel pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi e alta pianura piemontese; sempre bello al Centrosud e Isole. Nel corso della notte le piogge si estenderanno a gran parte del Nord, Toscana e Sardegna. Temperature pomeridiane in lieve calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento altrove: massime in generale comprese fra 23 e 30 gradi. Venti deboli o moderati provenienti dai quadranti meridionali.



Domani nuvole su tutta l’Italia, anche se con graduali schiarite all’estremo Nordovest: nel corso del giorno rovesci e temporali su Levante Ligure, Lombardia, Triveneto, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Campania, Calabria Tirrenica, Nord della Sicilia e Sardegna Settentrionale. Temperature quasi ovunque in calo di qualche grado: massime per lo più comprese fra 20 e 25 gradi, con qualche punta a sfiorare i 30 gradi solo nelle estreme regioni meridionali.