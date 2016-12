foto LaPresse Correlati Dossier 15:54 - Notte ancora all'aperto, per paura di nuove scosse in Emilia, malgrado le case agibili nelle zone martoriate dal terremoto. La più forte si è verificata alle 5.41 con una magnitudo di 2.9. L'epicentro nel Mantovano, nel Reggiano e nel Modenese. Ma non c'é soltanto morte e distruzione tra le macerie del terremoto. Al punto medico avanzato di Mirandola, una donna di origini cinesi ha messo al mondo una bambina. - Notte ancora all'aperto, per paura di nuove scosse in Emilia, malgrado le case agibili nelle zone martoriate dal terremoto. La più forte si è verificata alle 5.41 con una magnitudo di 2.9. L'epicentro nel Mantovano, nel Reggiano e nel Modenese. Ma non c'é soltanto morte e distruzione tra le macerie del terremoto. Al punto medico avanzato di Mirandola, una donna di origini cinesi ha messo al mondo una bambina.

Sempre grande la paura nei centri di accoglienza e nelle tendopoli che assistono le migliaia di sfollati che, in alcuni casi preferiscono non rientrare nelle loro case, malgrado siano agibili.



Il ricordo della seconda grande scossa che ha colpito il Modenese è ancora troppo dolorosamente vivo nella mente di chi ha perso sicurezza e tranquillità da un minuto all'altro.

C'è comunque un lieto evento, anche in quelle martoriate zone: la nascita di una bimba cinese. E' avvenuta a seguito di un parto naturale. Dopo un travaglio di circa 40 minuti, la neonata era tra le braccia dei genitori, una coppia residente a San Felice, altro comune modenese colpito dal terremoto.



Effettuati i primi controlli, e constatato che la neo mamma e la bimba stavano bene, si è proceduto al loro trasferimento al Policlinico di Modena. Il punto medico avanzato di Mirandola è stato allestito dopo l'evacuazione dell'ospedale, inagibile a causa del sisma.



Previste forti piogge

E intanto, scatta l'allerta della Protezione civile a causa di forti piogge e temporali previste per domani anche sulle zone colpite dal sisma. Tra gli effetti possibili del maltempo pure "danni a infrastrutture di tipo provvisorio". L'agenzia regionale della Protezione civile ha diramato un bollettino di attivazione della fase di attenzione su tutta l'Emilia Romagna dalle 2 della prossima notte alle 2 di quella successiva. In base all'allerta i fenomeni cominceranno dalle prime ore della giornata nelle province occidentali per poi estendersi progressivamente al resto del territorio regionale. L'intensità maggiore delle piogge con carattere di temporale è prevista per le ore centrali e pomeridiane "con associata attività elettrica e raffiche di vento. Non si escludono quantitativi localizzati di precipitazione attorno a 50 mm con associata presenza di grandine".