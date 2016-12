Buffon: "Con i miei soldi faccio quel che voglio"

foto Ansa 12:27 - Gigi Buffon interviene ancora sulla vicenda delle scommesse. "Con i miei soldi posso comprare orologi, terreni, oppure darli a un amico. Ci faccio ciò che voglio anche se sembra che in Italia non sia così", afferma duro. Poi, "vorrà dire che la prossima volta vi dirò ciò che faccio". Inoltre, "è tutto chiaro, le mie spese sono fatti privati". Il portiere sottolinea che si tratta di un accertamento di un anno e mezzo fa e che lui non è indagato. - Gigi Buffon interviene ancora sulla vicenda delle scommesse. "Con i miei soldi posso comprare orologi, terreni, oppure darli a un amico. Ci faccio ciò che voglio anche se sembra che in Italia non sia così", afferma duro. Poi, "vorrà dire che la prossima volta vi dirò ciò che faccio". Inoltre, "è tutto chiaro, le mie spese sono fatti privati". Il portiere sottolinea che si tratta di un accertamento di un anno e mezzo fa e che lui non è indagato.

Ricorda che per la vicenda che ieri lo ha portato al centro della bufera "non sono indagato, non devo essere ascoltato: e allora dove è il problema? Era una notizia di un anno e mezzo fa, bella morta e sepolta. E ieri è resuscitata. Evidentemente faceva piacere a qualcuno". Usa un termine toscano, "sassata", per definire il colpo. "Ieri ero amareggiato. La tempistica? Quello me lo dovevo aspettare. Sono io che me la sono cercata: quando dico certe cose, me ne assumo la responsabilità. Ma certe cose non mi sono mai piaciute, e continuano a non piacermi".



Aggiunge di essere più amareggiato per la sconfitta con la Russia, che per la vicenda dei suo conti correnti: "La prima riguarda il lavoro di tutti noi: magari però la sconfitta è di quelle che ti portano fortuna, perché non contano nulla e ti fanno capire come sbagli".



E poi commenta gli applausi degli italiani di Zurigo: "Fanno piacere, vuol dire che hanno capito chi sei. Certo, se fossero un po' più di persone a comprenderlo..". Chude sullo scandalo calcioscommesse: "Di sicuro non fa onore al nostro calcio. Però dico anche che bisogna tutelare la maggioranza, perché chi è coinvolto è la minoranza".



Perquisita ricevitoria di Parma

Intanto gli uomini della Guardia di Finanza di Torino hanno perquisito a Parma la tabaccheria-ricevitoria di Massimo Alfieri, nel 2011 beneficiario secondo gli accertamenti delle fiamme gialle di 14 assegni bancari, per un totale di oltre 1,5 milioni di euro, da parte del capitano della Nazionale, Gigi Buffon. I finanzieri avrebbero eseguito controlli sui computer in cui vengono archiviate le scommesse. Alfieri si trova in vacanza negli Stati Uniti.