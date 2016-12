foto Tgcom24

16:45

- Il procuratore di Modena Vito Zincani ha reso noto che "saranno molti gli indagati per i morti nei crolli dei capannoni" avvenuti durante il terremoto in Emilia. Gli avvisi di garanzia, ha spiegato Zincani, saranno atti dovuti per consentire a "tutte le persone eventualmente coinvolte negli accertamenti, di partecipare, come loro diritto, all'indagine".