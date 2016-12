Compri una Fiat? Benzina a 1 euro per 3 anni

- Il costo per i carburanti continua ad aumentare. La benzina sta per sfiorare quota 2 euro al litro. Fiat promuove una soluzione. Chi comprerà un’auto del marchio torinese per 3 anni avrà prezzo bloccato a 1 euro per il rifornimento.

Grazie a un accordo tra il Lingotto e il gruppo petrolifero Api, titolare del marchio Ip con 4.200 stazioni di servizio in Italia, tutti coloro che acquisteranno una vettura Fiat entro giugno potranno rifornirsi di benzina e diesel al prezzo fisso di 1 euro.

Il concessionario attiverà una carta da poter utilizzare nella rete Ip fino al 2015. In realtà, la quantità di benzina e diesel sarà limitata e dipenderà dal modello scelto: 1.700 litri per la Punto, 1.200 per la Panda, 2.000 su Bravo e Doblò, 2.500 per Freemont turbodiesel.

L’offerta è attiva solo per le vetture a marchio Fiat ma non per quelle degli altri brand del gruppo (lancia, alfa romeo, Chrysler, etc). Per poter usufruire della promozione bisognerà recarsi in uno dei 3.700 benzinai che hanno aderito all’iniziativa, mentre 500 non hanno accettato di partecipare all’accordo.

La promozione capita a proposito, con l’aumento delle accise per trovare i fondi necessari alla ricostruzione dopo il terremoto in Emilia e l’impennata dei prezzi per i carburanti nel corso dell’anno, i prezzi di benzina e gasolio sono cresciuti del 50% e come fanno notare dal Lingotto è la voce più importante nel bilancio di una vettura.

Da notare però che il risparmio in media sarà dell'ordine dei 1.500 euro, l'offerta non sarà cumulabile con altre promozioni e alla fine il risparmio potrebbe essere equivalente a quello praticato dalle altre aziende petrolifere attraverso sconti vari.