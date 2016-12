foto Ansa

16:28

- Tre uomini sono stati arrestati a Mirandola, nel Modenese, per un tentato furto in un'abitazione abbandonata dopo il terremoto. I tre ladri (un 50enne di Rossano, nel Cosentino, un 20enne e un 21enne di Ostiglia nel Mantovano) erano già stati identificati dalla polizia durante un servizio antisciacallaggio in città. Qualche ora dopo, i tre sono stati bloccati per essersi impossessati di una bici nel cortile di una casa.