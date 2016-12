Calcioscommesse, le nuove richieste di Palazzi

Il 'dogma' usato dalla Procura Federale per le richieste sanzionatorie prevede 2 punti per illeciti commessi da tesserati, 1 punto per aggravanti, 1 punto per le partite in cui intervengono tesserati anche se non direttamente in campo, 1 punto per responsabilità presunta delle società.

Al termine della sua requisitoria all'udienza del processo per il primo filone di indagini sul calcioscommesse Palazzi ha chiesto:

- per l'Albinoleffe 27 punti di penalizzazione e 90mila euro di ammenda

- per l'Ancona 10 punti

- per il Pescara 2 punti

- per l'Empoli 1 punto

- per il Monza 6 punti

- per il Novara 6 punti e 50 mila euro di ammenda

- per il Padova 2 punti

- per il Piacenza 19 punti e 70 mila euro di ammenda

- per il Ravenna 1 punto

- per la Reggina 6 punti (di cui 5 per responsabilità oggettiva per l'operato di Rosati più 1 per responsabilità presunta per attività posta in essere da Tamburini)

- per l'Avesa (club, iscritto alla LND, di calcio a 5 in cui milita Cossato) 1 punto e 200 euro di ammenda

Queste le società. Il procuratore ha poi chiesto cinque anni di squalifica più preclusione per i calciatori Mario Cassano, Nicola Santoni, Luigi Sartor e Alessandro Zamperini, nell'ambito del processo sportivo al Calcioscommesse in corso a Roma. La Procura federale contesta loro l'associazione finalizzata alla commissione di illeciti.

Sono stati chiesti 4 anni e 6 mesi di inibizione per i dirigenti Franco De Falco e Andrea Iaconi; 4 anni di inibizione per i dirigenti Giuseppe Magalini e Gianni Rosati; 4 anni e sei mesi di squalifica per i calciatori Salvatore Mastronunzio e Thomas Herve' Job; 4 anni di squalifica per Roberto Colacone, Alberto Comazzi, Luca Fiuzzi, Maurizio Nassi e Mirko Stefani; 3 anni e 9 mesi di squalifica per Edoardo Catinali e Riccardo Fissore; 3 anni e 6 mesi per Andrea Alberti, Davide Caremi, Federico Cossato, Cesare Gianfranco Rickler Del Mare, Alberto Maria Fontana, Vincenzo Iacopino, Mattia Serafini, Rijat Shala e Nicola Ventola; 3 anni e 3 mesi per Alessandro Sbaffo; 3 anni per Mirko Bellodi, Achille Coser, Filippo Cristante, Nicola Ferrari, Vincenzo Italiano, Gianluca Nicco, Vincenzo Santoruvo, Daniele Vantaggiato e il tecnico Ruben Garlini; 1 anno per Luigi Consonni e il tecnico Maurizio Sarri; 6 mesi in continuazione per Marco Paoloni, dopo i cinque anni già ricevuti lo scorso anno nel primo processo sportivo.