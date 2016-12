foto LaPresse Correlati Dossier 09:12 - "Bonucci, anche lui indagato, farà parte della lista dei convocati per gli Europei, per cui anche Criscito poteva rientrare nelle convocazioni di Prandelli". Dopo il procuratore del difensore dello Zenit, è lo stesso Criscito a rincarare la dose: "La Federazione ha sbagliato, doveva aspettare prima di lasciarmi fuori dall'Europeo". "Io sono estraneo a fatti, sono innocente, non basta una foto per condannarmi", dice. - "Bonucci, anche lui indagato, farà parte della lista dei convocati per gli Europei, per cui anche Criscito poteva rientrare nelle convocazioni di Prandelli". Dopo il procuratore del difensore dello Zenit, è lo stesso Criscito a rincarare la dose: "La Federazione ha sbagliato, doveva aspettare prima di lasciarmi fuori dall'Europeo". "Io sono estraneo a fatti, sono innocente, non basta una foto per condannarmi", dice.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il difensore escluso dalla lista degli azzurri chiamati a disputare gli Europei di calcio, lamenta come lui, al contrario di altri colleghi, ad esempio lo juventino Bonucci, sia stato subito "punito", giudicato non sereno dopo aver ricevuto un avviso di garanzia.



"E' una tutela dell'indagato, forse la Federazione avrebbe dovuto leggere l'ordinanza e verificare la mia estraneità ai fatti", si sfoga. Lui a casa, Bonucci in nazionale. "Mi sento un capro espiatorio - dice ancora al quotidiano sportivo -. E' vero, ero molto scosso quando ho parlato con Prandelli (che ne ha sancito l'esclusione) ma poi ero pronto a questa avventura".



La foto incriminata, in cui il giocatore dello Zenit è ritratto insieme a Giuseppe Sculli, al pregiudicato bosniaco Safet Altic e ad alcuni capi ultra', "risale a più di un anno fa ed era solo un incontro con i tifosi dopo il derby. Non sapevo chi fossero tutti i partecipanti", spiega Criscito, che dice "basta con le ipocrisie: gli ultra' hanno rapporti strettissimi con club e giocatori, e possono condizionare l'andamento delle partite, come in Genoa-Siena".



Sculli, ricatto a Luca Toni?

In una telefonata del 3 maggio 2011 l'allora attaccante della Lazio e Altic, il pregiudicato bosniaco al centro dell'inchiesta sul calcioscommesse, parlano di affari da "monetizzare" facendo riferimento a Luca "Peperone" Toni, che è stato compagno di Sculli al Genoa dall'estate 2010 a fine dicembre 2011.



L'attaccante nato a Locri dice di "essere in possesso di foto compromettenti del collega che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con ragazze, utilizzabili per forzare la volontà del giocatore nel caso non si fosse dimostrato accondiscendente in alcune richieste". Sculli e Altic parlano di come utilizzare quelle foto e citano espressamente la possibilità di inviarle a Marta Cecchetto, compagna di Toni.