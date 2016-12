foto Ansa

- Giorgio Napolitano il 7 giugno visiterà i luoghi colpiti dal sisma. Lo ha annunciato il governatore dell'Emilia Romagna Vasco Errani. "Ho avuto in giornata una nuova cordiale telefonata con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano - ha detto Errani -, che si è informato su come procedono gli interventi legati all'emergenza terremoto. Abbiamo concordato per giovedì 7 giugno una sua visita nelle aree colpite dal sisma".