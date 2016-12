A Napoli la rabbia dei cassintegrati ex-Ergom

- Venerdì 1 giugno alle 9,30 del mattino i cancelli della ex-Ergom di Napoli (che facevano da sfondo alla diretta di Mattino5 di lunedì scorso) saranno incandescenti. Centinaia in operai in cassa integrazione da 3 anni e mezzo, incontreranno i segretari dei sindacati confederali per chiedergli se il loro futuro sia restare su una strada.

Dal dopoguerra i quattro stabilimenti della Ergom (oggi Magneti-Marelli) producono i componenti in plastica per le auto e secondo gli accordi , i dipendenti di quello che è l’indotto primario della Fiat, avrebbero dovuto essere assorbiti dalla Fip (Fabbrica Italia Pomigliano). Mentre tre stabilimenti su quattro chiudevano, solo 220 lavoratori sono stati incorporati dal colosso di Pomigliano e gli altri 750 campano da tre anni e mezzo con 800 euro al mese.

L’accordo per il loro trasferimento, siglato nel 2007, nel 2009 è stato cancellato perchè secondo l’azienda “non c’erano più le condizioni” e per l’indotto primario più importante della Campania non esiste al momento nessun piano industriale. “In aprile “ racconta Vincenzo Chianese delegato Fiom ”qualcuno ha perso la testa. Quando l’azienda non si é presentata a un incontro convocato dalla regione Campania per trovare una soluzione e i confederali sono scesi in strada per calmare gli operai , alcuni, come Crescenzio Auriemma della Uil, sono stati come si dice a Napoli ‘presi a pacchere’..."

La tensione , fra Pomigliano e Napoli, oggi si taglia col coltello e le ragioni di questo clima vanno fatte risalire a quell’accordo di Pomigliano che, sotto gli occhi delle tv di tutta Europa, ha segnato una svolta storica nell’industria italiana perchè ha spaccato il sindacato e i lavoratori, scambiando la sicurezza del lavoro con diritti sanciti addirittura dalla Costituzione, come il diritto di sciopero. La rinuncia alla pausa-mensa – un’altra delle condizioni dell’accordo - con turni che iniziano alle 6 del mattino e finiscono alle 13 e 30, sta causando problemi fisici di non poco conto : “Quando lavori chino in avanti con le mani nel motore non fai in tempo ad alzarti che è già arrivata un’altra auto – dice - questo ritmo, con due sole pause di 10 minuti , ti rompe la schiena. Idem per chi deve lavorare sotto le auto e opera tutto il tempo con le braccia tese verso l’alto”.

Oggi, a chi è rimasto tagliato fuori e non ha nessuna prospettiva, quell’accordo sembra una resa o addirittura una trappola. Dopo che la Fiom venne bandita dalle fabbriche Fiat molti lavoratori dell’indotto gettarono la tessera per iscriversi a sindacati più graditi all’azienda, sperando che questa scelta gli avrebbe garantito il lavoro. Oggi scoprono che questa speranza si sta liquefacendo come neve al sole” .