Sesso soddisfacente? Un diritto...

foto Getty 15:35 - Quando le cose si fanno, vanno fatte bene. In particolare, se si parla di sesso, che sia soddisfacente è un diritto. E ancora di più: rapporti non appaganti sono una giusta causa per la separazione. E' quanto si evince da una sentenza della Cassazione, secondo la quale la mancanza di un'intesa sessuale rappresenta una "giusta causa" per abbandonare il tetto coniugale. - Quando le cose si fanno, vanno fatte bene. In particolare, se si parla di sesso, che sia soddisfacente è un diritto. E ancora di più: rapporti non appaganti sono una giusta causa per la separazione. E' quanto si evince da una sentenza della Cassazione, secondo la quale la mancanza di un'intesa sessuale rappresenta una "giusta causa" per abbandonare il tetto coniugale.

Di conseguenza chi lascia il coniuge, non vivendo con lui un rapporto "sereno e appagante", non rischia di vedersi addebitata dal giudice la colpa della separazione. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso di un uomo che chiedeva l'annullamento delle pronunce di merito che avevano stabilito un assegno di mantenimento di 2.500 euro mensili a favore della sua ex moglie, accusata di essere la causa delle "problematiche sessuali", in quando non "disponbile" e "poco ricettiva" nei confronti delle avance del marito, tanto da determinare la crisi della coppia.



La Suprema Corte non ha accolto le proteste del marito, anzi: la moglie non solo aveva pieno diritto a rifiutare un rapporto poco appagante, ma anche ad abbandonare il tetto coniugale perché "determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di un'intesa sessuale serena ed appagante".