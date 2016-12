Ladri anche nelle tendopoli

A una signora è bastato distrarsi un attimo mentre era vicino al sacco a pelo. Si è allontanata per qualche metro e la borsetta non c’era più. "Almeno in cinque mi hanno detto che non avevano più il portafogli e il cellulare", ha detto alla Gazzetta di Modena Roberto lavoratore alla Baracchina, il luogo di ristroro del parco. "Rubati dentro la tenda. Ad uno sicuramente mentre dormiva". E dire che durante la notte, mentre centinaia di modenesi alloggiavano al parco Ferrari, le forze dell’ordine e i controlli non sono mancati. Ma i borseggiatori sono riusciti a colpire.

Gli sfollati dagli appartamenti si erano ben organizzati. Chi aveva una tenda faceva capannello con tavolini, mucchi di biciclette, luci. Chi era in sacco a pelo aveva steso una coperta come fondo e si era ritagliato una fetta di albero. E il parcheggio della zona era pieno di auto e camper: "Noi dormiamo in auto, nelle tende ci stanno i piccoli" dice una famiglia. Grandi in auto, piccoli sull’erba. Avvolti nei sacchi a pelo con un preoccupazione in più, quello dei borseggiatori.