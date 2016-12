Fabrizio Corona sorvegliato speciale, dall'antimafia è arrivata la richiesta

- La Direzione distrettuale antimafia di Milano ha presentato il conto a Fabrizio Corona. Dopo l’ennesima patente ritirata e il lunghissimo elenco di denunce accumulate, ecco che arriva la richiesta di sorveglianza speciale per l’irrequieto ex di Belen.

L’agente dei vip è ritenuto dall’antimafia “persona pericolosa per la sicurezza e per la pubblica moralità”. Fino a oggi in mano alla procura ci sono 73 episodi tra precedenti e controlli di polizia a carico di Corona. Per dodici volte la sua patente è stata ritirata, oltre ad aver collezionato denunce per ricatti ai vip, risse con le forze dell’ordine, possesso di armi rubate e vari altri reati.

Il provvedimento se sarà accolto dai giudici comporterà una forte limitazione delle libertà individuali di Fabrizio. Il rischio è il ritiro della patente, l’obbligo di comunicare ogni spostamento dalla propria casa, da non lasciare in nessun caso di notte e il divieto assoluto di incontrare pregiudicati per tre anni e sei mesi.

Corona ieri davanti ai giudici si è giustificato dicendo: “Non ho commesso il fatto, sono vittima del sistema”. In ogni caso su di lui pende anche un’altra decisione del tribunale di sorveglianza sull’esecuzione della pena per le prime sentenze divenute definitive. La condanna a un anno e cinque mesi di reclusione per estorsione e tentata estorsione riguardo il caso “Vallettopoli” e i due patteggiamenti per l’uso di monete false. In tutto fanno due anni e otto mesi di arresto.

Il fotografo per evitare il carcere ha chiesto di essere affidato ai servizi sociali, opzione prevista dalla legge quando la pena è inferiore ai tre anni, ma per la decisione si dovrà attendere la fine dell’estate.