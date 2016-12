Domenica di pioggia al Centro-Nord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 09:05 - Salvo annuvolamenti sparsi in alcune zone del Nord, accompagnati però da poche precipitazioni, oggi il bel tempo dominerà sull'Italia. Già domani, invece, la parte più avanzata di una perturbazione raggiungerà il Nord Italia portando temporali a iniziare dalle Alpi, mentre nel resto del Paese continuerà a prevalere il sole. - Salvo annuvolamenti sparsi in alcune zone del Nord, accompagnati però da poche precipitazioni, oggi il bel tempo dominerà sull'Italia. Già domani, invece, la parte più avanzata di una perturbazione raggiungerà il Nord Italia portando temporali a iniziare dalle Alpi, mentre nel resto del Paese continuerà a prevalere il sole.

Nella giornata di oggi bel tempo al Centrosud e in Emilia Romagna, ma con nubi sparse in Toscana e brevi temporali pomeridiani in Appennino tra Lazio e Abruzzo. Un po' più di nuvole nel resto del Nord, ma con qualche rovescio o temprale solo a ridosso delle Alpi e in Friuli Venezia Giulia; isolati piovaschi possibili anche sulla parte centro-occidentale della Liguria. Le temperature massime saranno comprese tra i 25 e i 30 gradi, i venti in leggero rinforzo da sud.



Domani piogge e temporali sono previsti nel corso della giornata su Alpi, Piemonte e zone pedemontane della Lombardia e del Nordest; nella notte graduale peggioramento nel resto del Nord e in Toscana.



In Emilia è previsto un weekend soleggiato e caldo con temperature diurne fino a 28-30 gradi. Da domenica sera nubi in aumento a partire da ovest, con i primi temporali nel corso della notte e poi lunedì.