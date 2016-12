Un iPhone, un ragazzo e i tre terremoti a Milano

foto Dal Web

18:46

- Lo stesso lampadario, lo stesso armadio marrone e la stessa sveglia a segnare tre orari diversi. 8:12, 9:07, 9:01 ovvero i minuti esatti in cui a Milano sono state sentite le scosse dei terremoti dell'ottobre scorso, di quello di gennaio e del 29 maggio. Sono i video caricati in rete da un giovane milanese che ogni volta commenta emozionato i momenti in cui la terra ha tremato. "Ero sul divano che ha fatto un sobbalzo leggero. L'iPhone era già acceso e ce l'avevo in mano, un secondo e l'ho filmato in diretta", ha scritto a commento in uno dei tre filmati. Tra le testimonianze video manca solo quella delle quattro di notte del 20 maggio.