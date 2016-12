Terremoto, danni per oltre 500 milioni di euro

Il sindacato agricolo sottolinea tra l'altro che il sisma ha colpito un’area dove si produce oltre il 10% del Pil del nostro Paese e dal quale partono verso l'Italia ed il resto del mondo le più prestigiose produzioni nazionali. Importazioni ed esportazioni bloccate che faranno perdere a piccoli e grandi produttori dei commerci preziosi, soprattutto in un periodo di crisi dei consumi come questo. Le cantine e i macelli del prosciutto di Parma hanno fermato le attività, solo per l'aceto balsamico di Modena si stimano danni per 15 milioni di euro. Circa un milione le forme di Parmigiano Reggiano e Grana Padano rovinate a terra dopo che le ultime scosse hanno provocato ulteriori crolli delle "scalere", le grandi scaffalature per la stagionatura, come nella latteria sociale di Porto Mantovano e nel magazzino di Pietro Rossi di Correggio in provincia di Reggio Emilia.

Confindustria: "Ci sarà un impatto sul Pil"

Gli effetti sull’economia italiana già provata dalla crisi non tarderanno: il Centro studi Confindustria ha rilevato in maggio un’ulteriore contrazione della produzione industriale dello 0,6% rispetto ad aprile. E lo scenario per i prossimi mesi si presenta ancora più sfavorevole. Secondo il presidente di Confederazione dell’industria Giorgio Squinzi, il terremoto avrà sicuramente un impatto sul Pil. Incontrando i giornalisti a margine della 86/ma Assemblea Generale ordinaria dei soci di Confindustria Catania ad Acicastello, il neo presidente ha spiegato: “È chiaro che in quest'area assisteremo ad un fermo delle attività produttive e credo che indicare tre o quattro mesi non sia lontano dalla realtà”.

Danni ad aziende biomediche, a richio forniture per dialisi

Altri ottomila sfollati, centinaia di milioni di danni ad abitazioni ed edifici. Come se non bastasse, il terremoto di ieri, che ha avuto il suo epicentro nella provincia di Modena, rischia di produrre danni ai pazienti di tutta Italia, in particolare ai dializzati. A Mirandola, Medolla, Concordia, Cavezzo, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero c'è infatti il più importante distretto europeo di aziende biomedicali, e tutte hanno subito danni pesantissimi, che mettono a rischio la produzione e distribuzione dei prodotti in tutta Italia. A lanciare l’allarme è Assobiomedica, l'associazione delle imprese di questo settore. Il polo di Mirandola è leader in Europa nella produzione di prodotti plastici usa e getta per uso medico, apparecchiature per dialisi, cardiochirurgia e trasfusioni.