foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:32 - Oggi il tempo resta in prevalenza bello, a parte un po' di instabilità, che favorirà la formazione di qualche temporale pomeridiano sui rilievi. Domani torneranno le piogge su tutto il Nord per una nuova perturbazione che anche venerdì sarà accompagnata da rovesci e temporali soprattutto al Nordest e nelle regioni centrali. - Oggi il tempo resta in prevalenza bello, a parte un po' di instabilità, che favorirà la formazione di qualche temporale pomeridiano sui rilievi. Domani torneranno le piogge su tutto il Nord per una nuova perturbazione che anche venerdì sarà accompagnata da rovesci e temporali soprattutto al Nordest e nelle regioni centrali.

Oggi al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola innocua in più su Liguria, Toscana, Emilia, Romagna e Marche.



Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi, Emilia e zone interne del Centrosud: improvvisi temporali qua e là su zone alpine e Appennino Centrale e Meridionale. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori quasi ovunque compresi fra 22 e 28 gradi. Venti deboli.



Giovedì ancora tempo bello nelle estreme regioni meridionali, nuvole sul resto d’Italia: durante la giornata rovesci e temporali sparsi su tutte le regioni settentrionali e Toscana; qualche breve acquazzone pomeridiano anche sull’Appennino Meridionale. Temperature massime in calo al Nord, in crescita al Sud.