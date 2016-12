Meteo, da giovedì di nuovo piogge al Nord

foto Meteo.it Correlati Il meteo in tempo reale

Da giovedì di nuovo piogge 09:46 - Oggi e domani il tempo sarà buono, anche se l'aria fresca lasciata in quota dall'ultima perturbazione favorirà un po' di instabilità pomeridiana. Giovedì deciso peggioramento al Nord per una nuova perturbazione che poi venerdì riporterà la pioggia anche sulle regioni centrali. - Oggi e domani il tempo sarà buono, anche se l'aria fresca lasciata in quota dall'ultima perturbazione favorirà un po' di instabilità pomeridiana. Giovedì deciso peggioramento al Nord per una nuova perturbazione che poi venerdì riporterà la pioggia anche sulle regioni centrali.

Quindi oggi al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola innocua in più su Triveneto, Toscana e Umbria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi e zone interne del Centrosud, con isolati acquazzoni e temporali che bagneranno qua e là Alpi Orientali e Appennino Centrale.



Temperature pomeridiane quasi ovunque in crescita: massime quasi ovunque comprese fra 22 e 28 gradi. Venti in generale deboli. Mercoledì ancora prevalenza di tempo bello, nonostante qualche rovescio o temporale, nelle ore centrali del giorno, su Alpi e zone interne del Centro.



Temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Venti deboli. Giovedì ci sarà un nuovo peggioramento del tempo determinato dall’arrivo di una perturbazione che porterà piogge dapprima diffuse al Nord che poi venerdì coinvolgeranno anche la maggior parte delle regioni centrali.