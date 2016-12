I sospetti degli inquirenti si concentrano in particolare su 8 partite, alcune nuove e altre già emerse nelle prime due fasi dell'inchiesta cremonese. Si tratta di(1/5/11);(7/5/11);(21/5/11); A(29/5/11);(11/12/10);(19/2/11);(26/2/11) e(29/3/11). A chiamare in causa la società non è stato il solo Carobbio, ma anche Carlo Gervasoni, l'altro giocatore finito in carcere che ha ammesso diverse combine e ha consentito agli investigatori di riscontrare molti elementi che hanno incastrato altri giocatori. Secondo gli inquirenti, in almento 4 delle otto partite (Novara-Siena, Siena-Torino; Siena-Varese e Albinoleffe-Siena) "il risultato finale sarebbe stato condizionato da precedenti accordi intrapresi tra rappresentanti (dirigenti e tecnici) delle società contrapposte, per conseguire reciproci vantaggi di classifica, sostenuti dalla convenienza di alcuni calciatori".

Mezzaroma ai giocatori del Siena: "Perdete"

Intanto anche il presidente del Siena, Massimo Mezzaroma, entra nell'inchiesta. Mezzaroma avrebbe chiesto ai suoi giocatori di perdere una partita perché voleva scommettere sulla sconfitta della sua squadra. La circostanza emerge da un'informativa della polizia agli atti dell'inchiesta di Cremona. A chiamare in causa Mezzaroma, gli ex giocatori della squadra Carobbio e Coppola. ''In piu' occasioni'' le combine sulle partite del Siena non erano ''solo frutto dell'infedelta''' dei giocatori, ma sarebbero state organizzate in seguito a ''vere e proprie direttive espresse da organi dirigenziali o tecnici che avrebbero direttamente concordato 'a tavolino' il risultato finale dell'incontro, mirando al conseguimento di un vantaggio sportivo in classifica'', si legge sempre nell'informativa.



Carobbio parla di Antonio Conte

A parlare dell'allenatore della Juventus, Antonio Conte, è Filippo Carobbio, tratto in arresto il 19 dicembre quale componente operativo dell'organizzazione internazionale. Conte, all'epoca allenatore del Siena, è chiamato in causa per la partita tra Novara e Siena del 30 aprile 2011. "Ci fu un accordo per far finire la gara in parità, in effetti ne parlammo anche durante la riunione tecnica e quindi eravamo tutti consapevoli del risultato concordato, soprattutto al fine di comportarsi di conseguenza durante la gara; lo stesso allenatore, Antonio Conte, ci rappresentò che potevamo stare tranquilli in quanto avevamo raggiunto l’accordo con il Novara per il pareggio".



Mauri e la scheda intestata alla fidanzata dell'amico

Per parlare con i membri dell'organizzazione criminale, Mauri utilizzava "in particolare una scheda 'dedicata', intestata a (omissis), quest’ultima in relazione sentimentale con Aureli, alla cui Agenzia Mauri ed altri associati si appoggiavano per le scommesse illegali. (...) A ulteriore commento che Mauri utlizza la scheda nei contatti illeciti tesi ad alterare le partite di calcio, si rammenta che la stessa scheda verrà utilizzata anche in occasione della combine Lecce-Lazio".



Zamperini e i contatti su Skype

Interrogato dagli inquirenti a gennaio, Zamperini racconta dei primi contatti con gli "zingari" attraverso il portiere del Piacenza, Mario Cassano, e il difensore della Cremonese, Carlo Gervasoni. “Attorno all’aprile 2011 Cassano, con il quale avevo l’abitudine di parlare attraverso Skype, mi presentò attraverso il video Gervasoni, che vedevo per la prima volta. Cassano mi disse che questa persona voleva mettermi in contatto con altre persone senza specificarmi altro. (...) Avevo comunque capito che questa richiesta si ricollegava alla mie conoscenze nell’ambito del calcio. (...) Successivamente ho ricevuto una telefonata in inglese da parte di una persona che successivamente apprendevo chiamarsi Cristian e che ho riconosciuto in Hilievsky. Questi mi disse che aveva necessità di conoscere quanto più possibile giocatori di calcio in quanto lui ed altre persone intendevano proporre la manipolazione di alcune partite".



Vieri e la disfatta su Inter-Lecce

Nelle carte spunta anche il nome di Bobo Vieri, in particolare in relazione a Inter-Lecce del 20 marzo 2011. Le scommesse sull'over 3.5 raggiungono i 700mila euro, ma il risultato sul campo non dà ragione a chi aveva millantato la combine. Ivan Tisci, ex calciatore di Modena, Pescara e Ascoli, "il 21.3.2011 alle 11,02 apprendeva da Bellavista che “il boss” (TAN SEET ENG) aveva in quel momento carenza di denaro da puntare. (...) Tisci riferiva a Bellavista di essersi recato a Milano e di aver appreso dai giocatori, ai quali si era unito Bobo Vieri, che la squadra dell’Inter aveva fatto dei danni in quanto tutti avevano scommesso sull’over per la notizia che si era sparsa in giro".



Dopo gli arresti degli "zingari", ecco gli "ungheresi"

Gli inquirenti identificano l'organizzazione criminale degli "ungheresi". "Il gruppo si era sostituito a quella parte degli “zingari” che era stata colpita nel giugno 2010 dagli arresti (in danno fra l’altro di Saka e di Lalic ) per la manipolazione delle partite croate. Gli ungheresi finiscono quindi per saldarsi con quanto rimane del gruppo degli “zingari”, e cioè i due soggetti maggior spicco, Almir GEGIC ed ILIEVSKI Hristijan, tuttora latitanti. (...) Alcuni di costoro erano presenti al summit conclusivo preso un albergo di Milano la sera stessa della partita Lazio- Genoa del 14 maggio".



Bellavista, Sculli e la 'ndrangheta

Nel marzo del 2011 Antonio Bellavista critica con Ivan Tisci l'atteggiamento degli "zingari", in ritardo a un appuntamento a Milano. "Devono capire che se loro hanno dietro il cinese io ho dietro la ‘ndrangheta e la camorra, non hanno a che fare con degli squattrinati qualsiasi". Legami con la criminalità organizzata vengono sottolineati anche per Sculli. "Vale anche la pena di ricordare che Sculli - si legge -, quantomeno per i suoi rapporti parentali, non è estraneo al mondo della criminalità organizzata. Egli è infatti nipote diretto dell’esponente di spicco della 'ndrangheta Giuseppe Morabito detto Peppe Tiradritto, un mondo potenzialmente interessato a trovare canali di investimento e di riproduzione delle somme liquide di cui dispone".



Gli incontri con gli asiatici a casa di Signori

A inguaiare la posizione di Beppe Signori è l'ex calciatore Luigi Sartor, che racconta di un incontro con alcuni milionari asiatici avvenuto proprio a casa di Signori. Sartor, si legge, "ammette di essersi recato all'aeroporto di Malpensa per prelevare tre soggetti venuti da Singapore, che il giorno successivo accompagna a Bologna, a casa di Signori. Quest'evento nell'ambito dell'indagine assume una valenza assoluta, poiché coinvolge direttamente Sartor e Signori, riconoscendo il loro diretto rapporto con gli asiatici. Riguardo a quest'episodio Sartor riferisce l'incontro dei tre asiatici con Signori era avvenuto tramite accordi presi in precedenza con Burini, ma lui