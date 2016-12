Ospite fisso

"Formigoni in barca era ospite fisso. E, aggiungerei, gradito. Veniva quasi ogni week end da giugno a settembre. Con Daccò, certo, ma non soltanto con lui. Per quanto mi riguarda del presidente ho un ottimo ricordo: averlo a bordo era un piacere, è una persona seria che stimo." L'ex comandante della "Ad Maiora" ha un ricordo positivo del governatore della regione. Ha avuto modo di vederlo con grande frequenza: quasi tutti i fine settimana estivi del triennio 2007-2010. Era lui a manovrare il 27 metri, cantieri Ferretti su cui Formigoni e amici trascorrevano i loro fine settimana smeraldini. L'uomo vuole restare anonimo.

Lavoro e divertimento

Da quando due anni fa Eurosat, la società di Daccò proprietaria della barca, gli ha dato il benservito ha preso servizio su un'altro yacht. Nessun rancore, anzi, un ottimo ricordo delle tre estati sarde passate a portare a spasso per le acque più esclusive del mondo il governatore. "Formigoni arrivava in barca verso le undici o mezzogiorno. Si metteva sul ponte a lavorare al computer o al telefono. Era uno che in vacanza al divertimento sapeva abbinare anche il lavoro. Mi è sempre sembrato una persona seria. Dopodichè ditemi a chi non piace divertirsi in barca."

Mega yacht: mega altare

La barca era ormeggiata al molo di Portisco, a due passi da Porto Cervo. "Credo che il governatore alloggiasse nella villa del signor Daccò, ma non posso esserne sicuro. A bordo pranzavano, facevano il bagno e la sera scendevano per andare a cena. Chi pagava? Non so." Secondo quanto emerso dai verbali degli interrogatori pagava Daccò. E' lui stesso a riferirlo agli inquirenti: "Formigoni era mio ospite e non mi ha mai ridato nulla." Lusso estremo sul panfilo con ponte panoramico, ma senza mai perdere di vista la spiritualità. Sul mega yacht non mancava un mega rosario e altarino per pregare.