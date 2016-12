foto Ansa

20:16

- "Non aspetteremo le motivazioni perché per noi è assolutamente inconcepibile l'esito del processo e contiamo che la procura proponga atto di appello". Lo ha detto Antonio Cardamone, uno degli avvocati delle famiglie dei bambini dell'asilo di Rignano Flaminio dopo l'assoluzione di tutti gli imputati. "L'unico dato certo ad oggi - ha aggiunto Cardamone - è che ancora tanti di questi bambini sono in cura e patiscono le sofferenze del trauma subito".