foto LaPresse

18:55

- Leonardo Bonucci resta tra i 25 azzurri convocati per Italia-Lussemburgo. Il difensore azzurro, indagato della procura di Cremona nell'inchiesta calcioscommesse, non ha ricevuto, come è stato per Criscito, alcun avviso formale da parte delle procure. Stasera si allenerà a Parma. Domani il commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli sceglierà i due tagli.