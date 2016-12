Sisma in Emilia, Napolitano ad Errani: "Manterremo tutti gli impegni presi"

foto LaPresse 19:56 - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha assicurato che le istituzioni "non dimenticano le sofferenze e i problemi" delle popolazioni terremotate in Emilia. "Nessun cittadino, nessuna persona, nessuna famiglia che ha subito danni o addirittura lutti - ha detto - deve sentirsi abbandonato". Napolitano, quindi, ha ribadito che il governo rispetterà "gli impegni già formalmente assunti". - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha assicurato che le istituzioni "non dimenticano le sofferenze e i problemi" delle popolazioni terremotate in Emilia. "Nessun cittadino, nessuna persona, nessuna famiglia che ha subito danni o addirittura lutti - ha detto - deve sentirsi abbandonato". Napolitano, quindi, ha ribadito che il governo rispetterà "gli impegni già formalmente assunti".

Nel giorno in cui è arrivata la rassicurazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che le istituzioni non dimenticano sofferenze e problemi delle zone terremotate, Ferrara ha sepolto le ultime due vittime del sisma.



Nella Chiesa di San Martino a Ferrara si sono svolti i funerali di Nicola Cavicchi, l'operaio di 35 anni, morto con il collega Leonardo Ansaloni, nel crollo di un capannone della Ceramiche S.Agostino, durante il sisma del 20 maggio. Sulla bara la maglia della squadra dilettantistica di calcio - la sua grande passione - in cui aveva militato, i fiori del Presidente della Repubblica, la presenza di tante persone, tra cui il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani, il capo della protezione civile Franco Gabrielli, il segretario della Cisl Raffaele Bonanni. Al funerale era presente anche Gloria Ansaloni, la moglie di Leonardo, che si è abbracciata con i congiunti di Nicola. Alla cerimonia pure i fratelli Manuzzi, proprietari dell'azienda di ceramiche, che già sabato avevano partecipato alle esequie di Ansaloni.



''Nicola ci ha lasciato un grande patrimonio di vita'', ha detto nell'omelia il parroco Don Marino Vincenzi, che conosceva Nicola da quando aveva 10 anni. ''Possedeva socievolezza e disponibilita' - ha aggiunto -, un patrimonio di cui la citta' ora ha bisogno. Nicola non ha vissuto invano''. In mattinata, sempre a Ferrara, si erano tenuti i funerali di Nevina Balboni, 102 anni, morta nel sisma dopo essere stata colpita da alcuni calcinacci caduti nella sua abitazione di Sant'Agostino.



A Ferrara città sono stati compiuti altri passi verso il ritorno alla normalità. E' stato riaperto, ad esempio, il cimitero della Certosa, chiuso dopo il sisma. Intanto sono state compiute verifiche in Duomo a Ferrara con il robot per valutare le lesioni a causa del sisma e cercare di arrivare all'agibilità. Sopralluogo dei tecnici anche al Castello di Ferrara. Le squadre di vigili del fuoco continuano nel lavoro di messa in sicurezza degli edifici.



La normalità pare ancora molto lontana, invece, nelle zone della campagna ferrarese colpite dal sisma: una zona che è un po' il polmone industriale di Ferrara e che è ancora in piena emergenza, dove le aziende sono ferme e la gente non e' ancora tornata a dormire in casa. E le consulenze di psicologi e psichiatri messi a disposizione dalla Ausl nei campi di accoglienza hanno riscontrato che gli anziani vivono con difficolta' l'abbandono della propria casa, i bambini manifestano paure legate alla condizione di stress e i ragazzi in età scolare hanno difficoltà di concentrazione nello studio.