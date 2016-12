Vaticanleaks, il "maggiordomo" collaborerà

- Il "maggiordomo" di Benedetto XVI è pronto a collaborare con le autorità vaticane per far luce sulla sua posizione e sulle accuse a suo carico. Lo ha annunciato il suo legale. "Paolo Gabriele offrirà la più ampia collaborazione quanto prima - ha detto l'avvocato Carlo Fusco -. Al più presto Paolo risponderà a tutte le domande e collaborerà con gli inquirenti per appurare la verità".

Padre Lombardi: "Nessuna donna indagata"

"Non c'è nessun cardinale italiano o straniero sospettato, né nessuna donna è indagata". Lo ha affermato il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi. "Tutto questo - ha aggiunto padre Lombardi - lo smentisco in modo totale". "Faccio presente - ha spiegato il portavoce - che la Commissione nominata dal Papa sente diverse persone fra cui cardinali, ma questo non significa che siano sospettati". Ed è falso anche, ha assicurato, che "ci sia qualche donna indagata". Insomma, ha scandito, "è pura fantasia quanto afferma una presunta intervista pubblicata su un quotidiano".

"La linea del Papa è la trasparenza"

Il Papa è ''ovviamente informato'' degli sviluppi della vicenda dell'arresto del suo maggiordomo, e ''consapevole che si tratta di una situazione delicata che si sta vivendo in Curia''. Per il Pontefice la linea anche in questo caso è la ''trasparenza''. Così il portavoce della Santa Sede Lombardi, che ha aggiunto: "Si tratta di una situazione chiaramente dolorosa sia per chi conosce Paolo che per la immagine negativa della Chiesa e della Santa Sede che ne può risultare''.

Tra l'istruttoria che riguarda Paolo Gabriele e la vicenda della sfiducia al presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi "non ci sono collegamenti". Questa la smentita categorica di padre Lombardi. "Non si devono confondere le cose, l'unica coincidenza - ha spiegato - è temporale, ma non c'è collegamento, sono cose che vanno tenute distinte perché molto diverse".