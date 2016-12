Il summit con boss e ultras

Criscito, attualmente difensore dello Zenit San Pietroburgo, e' indagato per fatti avvenuti quando era tesserato per il Genoa. In particolare agli atti ci sono le foto che dimostrano la presenza del calciatore a un incontro, alla vigilia della partita Lazio-Genoa il 10 maggio 2011, in un ristorante di Genova. Al "summit" presero parte l'attaccante del Genoa Giuseppe Sculli, all'epoca alla Lazio, insieme ad alcuni pregiudicati ed esponenti degli ultras del Genoa.

Pianificare le scommesse

Un incontro che, per gli inquirenti, sarebbe servito proprio a definire scommesse e raccolta di soldi per una partita (Lazio-Genoa, finita 4-2) di cui si ritiene accertata la "combine".

Perquisita l'abitazione

Questa mattina è stata perquisita dagli agenti della squadra mobile anche l'abitazione di Genova del calciatore. I poliziotti hanno eseguito controlli nella sua casa di Nervi, nel levante genovese.

L'agente a Tgcom24: "E' tranquillo"

"Ho sentito Mimmo questa mattina ed e' assolutamente tranquillo. E' caduto dalle nuvole perche' e' totalmente estraneo a qualsiasi vicenda". Sono le parole di Andrea D'amico l'agente di Mimmo Criscito, l'azzurro raggiunto in queste ore da un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse. "Mimmo auspica di essere sentito al piu' presto perche' e' prontissimo a spiegare qualsiasi cosa che possa avere gettato la lente di ingrandimento su di lui", dice D'Amico a TgCom24.

"Voglio essere sentito al più presto"

"I legali stanno lavorando affinche' la magistratura possa ascoltarlo al piu' presto perche', non dimentichiamoci, che il nostro e' un sistema garantista e sarebbe veramente un peccato se dovesse rinunciare agli Europei e poi magari, fra quindici venti giorni, tutto si risolvesse in una bolla di sapone. Il nostro auspicio e' che possa essere chiarito tutto velocemente", conclude.

"Solo incontro con tifosi"

Sempre parlando con il suo agente Criscito ha detto ''di essere andato solo a un incontro con i tifosi dopo un derby perso'' senza poter conoscere l'identita' di tutti.

Euro 2012, Criscito non è tra i convocati

Il difensore Domenico Criscito non fara' parte della lista dei 23 convocati azzurri per Euro 2012. Lo ha detto il vice presidente della Federcalcio, Demetrio Albertini a Coverciano.