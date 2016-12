Orlandi, protesta durante Angelus: "Verità"

foto Ap/Lapresse Correlati La protesta durante l'Angelus

Momento di protesta durante l'Angelus in piazza San Pietro. Dopo pochi minuti dall'inizio del discorso di Benedetto XVI, dalla piazza si è alzato un coro. I manifestanti, giunti a Roma per la marcia in ricordo di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983, hanno alzato cartelli con la scritta "doubleface" e "Emanuela Orlandi, verità e giustizia".

Pietro Orlandi: "Speravo in una parola del Papa"

"Forse sì... è un peccato. Bastava una parola di preghiera". Così Pietro Orlando, fratello di Emanuela, ha risposto a chi gli chiedeva se si aspettasse una parola del Papa su sua sorella durante l'Angelus. Il fratello di Emanuela, accompagnato da decine e decine di amici e sostenitori, ha atteso in piazza San Pietro, con gli occhi sempre puntati alla finestra, sperando che il Papa parlasse di sua sorella. "Non capisco perché non vogliono capire - ha aggiunto -, credo che il Papa sia sempre più solo. Gli stanno facendo terra bruciata attorno e anche oggi gli avranno impedito di parlare di Emanuela".