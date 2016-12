Cagliari, troppi debiti: imprenditore si uccide

foto LaPresse

12:37

- Un imprenditore schiacciato dalle tasse e dai debiti si è ucciso ieri sera a Cagliari sparandosi un colpo di pistola alla testa. Ermanno Gravellino, 74 anni, poco prima aveva cercato di uccidersi con il gas della bombola della cucina, ma era stato salvato dal fratello, rincasato in quel momento. Mentre il fratello apriva le finestre per purificare l'aria, l'uomo però si è spostato in un'altra stanza dove si è sparato.