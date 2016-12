Le nuove lettere di zio Michele

- In esclusiva a Tgcom24 le nuove lettere di Michele Misseri. Qui di seguito alcune parti dei testi riscritti (nelle lettere originali l'italiano è molto stentato) in cui Michele parla di Sara come dell' "angelo biondo".

23 aprile 2012

Cara Sabrina [...] lo so che io non sono stato un buon padre per quello che ti ho fatto ed è giusto che tu mi punisca. Solo un bastardo di padre può farti quello che ti ho fatto io [...] Io prego sempre l'angelo biondo di aiutarti, perchè Dio sa che siete innocenti. Io maledico il giorno che mia madre mi ha messo al mondo [...] Quando vengo a Taranto e vedo te e la mamma sento come un piombo allo stomaco.

Cara Mimina ogni giorno che passa sono sempre più triste per quello che sta succedendo per colpa mia [...] sono triste perchè non trovo più un lavoro, non so se andrò avanti [...] io l'angelo biondo non l'ho sfiorato con un dito ed è sbagliato dire che ho abusato di lei [...] solo Dio sa cosa è veramente successo quel 26 agosto [...] avrei voluto morire io quel maledetto giorno.



29 aprile 2012

Cara Mimina [...] mi manchi tanto, sia tu che Sabrina. Una sera vorrei addormentarmi senza risvegliarmi più, perchè sono stanco di vivere [...] e poi ci mancavano pure i turisti a rompermi i coglioni, qualche volta mi viene voglia di fare una strage [...] un lavoro l'avevo trovato ma alcuni avetranesi sono andati a dire di non farmi lavorare.

Cara Sabrina [...] ieri c'è stata la processione per San Biagio. Io sarei voluto andare ma ho l'obbligo di essere a casa alle 19. A pensarci bene credo che no sarei andato lo stesso perchè la gente qui mi guarda strano.